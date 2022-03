Fahrer bei Unfall verletzt : 25-Tonnen-Lkw durchbricht Wand von Lagerhalle in Lanken

Rund 200.000 Euro Sachschaden und ein verletzter Trucker. Das ist die Bilanz eines spektakulären Unfalls am Montagmorgen in Lanken. Warum der Brummi einen Hallenwand durchbrach, ist nun ein Fall für die Polizei.

Lanken | Spektakulärer Unfall am Morgen im Gewerbegebiet in Lanken (Kreis Herzogtum Lauenburg): Beim Rangieren in einer Lagerhalle hat ein Lkw-Fahrer am Montag, 7. März, die Kontrolle über seinen schweren Lastwagen verloren und ist mit voller Wucht durch die Fassade gekracht. Erst auf dem Hof kam der Mercedes zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei verletzt, am ...

