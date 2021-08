Zeugen gesucht : Fahndung nach Einbruch in Supermarkt Barsbüttel bisher erfolglos

Die Kripo Reinbek hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Supermarktes in Barsbüttel beobachtet haben.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

15. August 2021, 19:49 Uhr

Barsbüttel | Nach dem Einbruch in einen Supermarkt in Barsbüttel sucht die Polizei Zeugen. in den frühen Morgenstunden des Freitags, 13. August.

Laut bisheriger Ermittlungsergebnisse drangen bisher Unbekannte in der Nacht auf Freitag in einen Supermarkt ein. Gegen 2.40 Uhr löste die Alarmanlage aus. Zahlreiche Streifenwagen waren laut Polizei direkt mit der Fahndung nach den Tätern beschäftigt.

Täter entfernten sich vor dem Eintreffen der ersten Streife

Doch diese Maßnahmen seien zunächst erfolg- und ergebnislos geblieben. Laut Polizeisprecherin Sandra Kilian hatten sich die Täter schon vor dem Eintreffen der ersten Polizeistreife vom Tatort entfernt.

Angabe zur Art und zum Wert der gestohlenen Waren konnten bisher noch nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Kripo Reinbek hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Supermarktes in Barsbüttel beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (040)- 7277070 mitgeteilt werden.