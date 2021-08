Gebühren auf Park&Ride-Fläche : FBO in Bad Oldesloe lehnt neue Parkgebühren-Zonen komplett ab

Die Wählergemeinschaft FBO sammelt Unterschriften gegen die geplante Ausweitung der Parkgebührenzonen in Bad Oldesloe und sieht sich dabei in ihrer Haltung bestätigt.

Bad Oldesloe | Parkgebühren im Wohngebiet, keine Sonderkonditionen für Pendler auf „Park&Ride“-Parkplätzen, kein freies Parken für Lehrer und Schüler vor Schulen? Kein anderes Thema ist in Bad Oldesloe in diesem Jahr bisher so kontrovers und emotional diskutiert worden, wie die Pläne der Stadtverwaltung zur Neustrukturierung der Parkraumbewirtschaftung. Weiterles...

