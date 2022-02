Solidarität mit der Ukraine : Kirche Sülfeld setzt Licht-Zeichen und lädt zum Friedensgottesdienst

Mit einer Licht-Installation und einem Friedensgottesdienst bekundet die ev. Kirchengemeinde Sülfeld ihre Solidarität mit der Ukraine.

Sülfeld | Ob Kommune oder Kirche, ob Partei oder Wählergemeinschaft, ob Institution oder einfacher Bürger: Auch in Stormarn schwappt die Solidaritätswelle für die Ukraine mit unterschiedlichen Aktionen weiter. So zeigt sich beispielsweise das Gotteshaus der ev. Kirchengemeinde Sülfeld, Am Markt 16, in dieser Woche in den ukrainischen Landesfarben Blau und Gelb....

