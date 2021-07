Ev. Kirchengemeinde Bargteheide : Open-Air-Konfirmationen werden im August fortgesetzt

Viele junge Leute werden auch nächsten Monat auf der Kircheninsel in Bargteheide konfirmiert und damit ihre Aufnahme in die christliche Gemeinde bekräftigen.

Bargteheide | Die feierliche Segenshandlung hält bei der ev. Kirchengemeinde Bargteheide an der Lindenstraße 2 an: Sie setzt ihre Konfirmationen auch im August fort. Normalerweise sollte bereits im April und Mai gefeiert werden. Aber das war aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht möglich. Nun werden die Konfirmationen in kleinen Gruppen unter freiem Himmel vor der Kir...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.