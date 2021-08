Vier Wochen bis zur Schließung : Erstimpfung in Stormarner Impfzentren doch bis Ende September

Die drei Impfzentren in Stormarn führen in den nächsten Wochen laut der Kreisverwaltung nun doch noch Erstimpfungen durch.

Bad Oldesloe | Noch vier Wochen, dann endet die Geschichte der drei Stormarner Corona-Impfzentrum mit großer Wahrscheinlichkeit. Denn Ende September sollen landesweit diese Impfeinrichtungen geschlossen werden. Das erste Stormarner Zentrum hatte am 4. Januar den Betrieb in der Kreisstadt aufgenommen. Zuletzt war der Andrang vor allem in diesem größten Zentrum des...

