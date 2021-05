Stormarner Frühlingsgefühle : Sonnenschein und gelockerte Corona-Maßnahmen locken Stormarner ins Freie

Die Außengastronomie hat wieder geöffnet, die Sonne scheint und auch Kontaktbeschränkungen sind in Stormarn gelockert.

Bad Oldesloe/Lütjensee/Brunsbek | Das Frühlingswetter kam pünktlich zum Ende der verschärften Corona-Shutdownbedingungen und zum Muttertag. Diese Kombination lockte viele Stormarner am Sonntag in die Innenstädte und zu den Ausflugszielen in der Umgebung. Blauer Himmel, kaum Wolken und um die Mittagszeit schon 23 Grad: Zahlreiche Stormarner, aber auch Hamburger haben am Sonntag das ...

