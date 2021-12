Corona in SH : Erster bestätigter Omikron-Fall im Herzogtum Lauenburg

Der Mann aus dem Süden des Kreises ist mit der neuen Corona-Variante infiziert. 14 Verdachtsfälle gebe es nun im Kreis insgesamt, sagte ein Sprecher.

Bad Segeberg | Nach dem Kreis Stormarn gibt es nun auch im benachbarten Kreis Herzogtum Lauenburg einen ersten bestätigten Fall einer Infektion mit der Omikron-Variante des Coronavirus. Das teilte das Gesundheitsamt in Ratzeburg am Dienstag, 21. Dezember mit. In Stormarn war der erste Fall bereits am 16. Dezember festgestellt worden, im Kreis Segeberg gibt es der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.