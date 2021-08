Schleswig-Holstein wird 75 : Der erste Ministerpräsident wurde in Stormarn geboren

Der CDU Landtagsabgeordnete Tobias Koch erinnert an die Geschichte Theodor Steltzers und schlägt vor, das Trittauer Gymnasium nach ihm zu benennen.

Trittau | Am 23. August wird das Land Schleswig-Holstein bekanntermaßen 75 Jahre alt. Weniger bekannt ist, dass der erste Ministerpräsident, Theodor Steltzer, aus Stormarn stammte. Geboren wurde er nämlich 1885 in Trittau. Somit besteht eine direkte – wenn auch recht in Vergessenheit geratene – Verbindung zwischen dem Kreis und der Landesgeschichte. In Tr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.