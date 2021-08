Treffen in Lütjensee : Erste Kreisjugendring-Vollversammlung seit über zwei Jahren

Die Vertreter Stormarner Jugendverbände kommen am Jugendgästehaus Lütjensee zusammen. Dr. Stefan Kühl bleibt KJR-Vorsitzender.

Lütjensee | Er ist die Arbeitsgemeinschaft der Stormarner Jugendverbände und vertritt die Interessen von 183 Mitgliedsorganisationen in Stormarn. Doch über zwei Jahre gab es keinen Vollversammlung des Kreisjugendring Stormarn e.V.. Jetzt traf man sich nach der Pause wieder in voller Besetzung auf dem Gelände des Jugendgästehauses in Lütjensee. 110 Delegiert...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.