Ersatzverkehr mit Bussen : U1 zwischen Ahrensburg West und Großhansdorf gesperrt

Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Allerdings könne sich dadurch laut Hamburger Hochbahn die Fahrzeit, je nach Verkehrslage, um bis zu 20 Minuten verlängern.

Ahrensburg/Großhansdorf | Die U-Bahnlinie 1 zwischen Ahrensburg West und Großhansdorf wird am Sonntag, 14. November, ab 8 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Das kündigt die Hamburger Hochbahn an. Der Grund für die Sperrung seien Brückenarbeiten der Deutschen Bahn. Busse statt Bahnen Bis Betriebsschluss werde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Allerdings könne sic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.