Bad Oldesloe : Erneut Feuer auf ehemaligen ASB-Gelände in der Kampstraße

Erneut kam es auf dem ehemaligen ASB-Gelände in der Bad Oldesloe Kampstraße zu einem Feuer. Die Ursache ist noch unklar.

Bad Oldesloe | Wie bereits im vergangenen Jahr ist es am späten Freitagabend, 26. März, erneut auf dem ehemaligen Fabrik- und ASB-Gelände in der Kampstraße zu einem Feuer gekommen. Anwohner stellten Flammen fest Anwohner hatten Flammen auf dem Areal in der Nähe des Neubaugebiets Claudiussee entdeckt und am die Feuerwehr alarmiert. Die Oldesloer Wehr rückte an ...

