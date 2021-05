Gemeindevertretung Siek tagte : Hauptstraße erhält neue Asphaltdecke und wird voll gesperrt

Gemeindevertretung Siek tagte in der Mehrzweckhalle und beschloss die meisten Beschlüsse einstimmig.

Siek | Die Gemeindevertretung Siek traf sich jetzt zur Sitzung in der Mehrzweckhalle. „Die Gemeindevertretung hat auf Basis der hervorragenden Arbeiten in den vorhergehenden Ausschüssen alle Beschlüsse mit deutlicher Mehrheit gefasst, meistens sogar einstimmig“, erläuterte Bürgermeister Andreas Bitzer. Umbesetzungen in den Ausschüssen In den jeweiligen...

