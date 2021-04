Glinde : Auch nach zwei Jahren keine Hinweis auf Identität eines toten Säuglings

Nach dem Fund einer Babyleiche in Glinde im März 2019 konnte bis heute die Mutter nicht ermittelt werden.

Glinde | Es war ein Schock für die betroffenen Schüler, für Glinde und die Region, als am 22. März 2019 Schüler am Gellhornpark in Glinde einen toten Säugling fanden. Die Identität, wie der kleine männliche Leichnam dorthin gekommen war und weitere Fragen waren von Beginn an offen und bleiben ungelöst. Auch zwei Jahre später müssen sie weiterhin unbeantw...

