Evakuierungen am 18. Juli : Entschärfung geplant – vier weitere Bomben in Bad Oldesloe gefunden

Die Blindgänger befinden sich im Ortsteil Rethwischfeld. Hotline der Stadt wird am Freitag, 16. Juli, geschaltet.

Bad Oldesloe | Es wird am Sonntag, 18. Juli, erneut eine größere Evakuierungs- und Entschärfungsaktion in Bad Oldesloe geben. Denn gleich vier Fliegerbomben wurden bei einer Untersuchung durch den Kampfmittelräumdienst im Bereich Ziegeleiweg im Ortsteil Retwischfeld gefunden. Das bestätigte die Stadtverwaltung auf Nachfrage des Stormarner Tageblatts am Montag,...

