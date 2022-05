Neubauten in der Gemeinde : Elmenhorst wächst: Mehr Wohnraum im Ort geschaffen

Elmenhorst baut: 20 Wohnungen in drei Mehrfamilienhäusern wurden bezogen und das Neubaugebiet „Wiesengrund“ mit 39 Häusern wächst rasant.

Elmenhorst | In der 2800-Einwohner-Gemeinde Elmenhorst wird an mehreren Stellen kräftig gebaut: Das beginnt – auf der ehemaligen B75 (jetzt L82) aus Richtung Bargteheide kommend – gleich am Ortseingang: Auf dem Eckgrundstück Bundesstraße / Jersbeker Straße – einst ein Garten mit altem Baumbestand – sind schon von weitem drei neue Mehrfamilienhäuser mit zusammen 20...

