Zwischen Talkau und Elmenhorst : Paketdienstfahrer fährt Schlangenlinien – 3,21 Promille

Am Mittwoch gegen 16 Uhr wählte eine aufmerksame Zeugin in Elmenhorst den Polizei-Notruf. Sie beobachtete ein auffällig fahrendes Lieferfahrzeug. Die Beamten eilten los. Da meldete sich auch schon der nächste Zeuge.

Elmenhorst/Talkau | Was tun, wenn der Fahrer vor einem in starken Schlangenlinien auf der Straße fährt? Ganz klar: Die Polizei rufen. Genauso machten es zwei aufmerksame Zeugen am Mittwoch, 16. März, gegen 16 Uhr. Sie beobachteten einen auffällig fahrenden Paketdienstfahrer, der zwischen Talkau und Elmenhorst unterwegs war. Sie riefen prompt den Notruf. 3,21 Promille ...

