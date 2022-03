Tatort Pappelweg : Elf Kellerräume in Lauenburger Mehrfamilienhäuser aufgebrochen

Immer wieder Kelleraufbrüche in Lauenburg. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Lauenburg | Seit Anfang Februar sind Einbrecher im Lauenburger Pappelweg am Werk: Bis zum 6. März gab es in der Straße in drei Mehrfamilienhäusern etliche Kelleraufbrüche. Laut Polizei knackten Kriminelle elf Kellerräume auf. Angaben zum Stehlgut und zur entstandenen Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Wer hat Verdächtiges beobachtet? Die Polizei...

