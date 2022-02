Glasfaserausbau in Bargteheide : Jersbeker Straße wird für knapp eineinhalb Monate zur Einbahnstraße

Maßnahmen für das Glasfasernetz in Bargteheide führen zu einer einseitigen Straßensperrung, die knapp eineinhalb Monate andauern wird.

Bargteheide | Geänderte Verkehrsführung in der Innenstadt von Bargteheide: Für den Glasfaserausbau erhält die Alte Landstraße zwischen der Jersbeker und der Lübecker Straße einen Einbahnstraßen-Status. Das Glasfaserprojekt im Bauabschnitt 5 schreitet voran. Beeinträchtigungen sind da leider nicht zu vermeiden. So ist es für die Verlegung eines Kabels in der Alte...

