Autobrand-Serie in Reinbek : Einsatz für die Feuerwehr – Geparkter Renault Scenic in Flammen

Nachdem bereits im Juli mehrere Fahrzeuge in Reinbek brannten, wurde die Feuerwehr nun erneut zu einem Pkw-Brand gerufen.

Reinbek | Mehrfach haben in diesem Jahr schon Pkw in Reinbek gebrannt. In der Nacht auf Sonnabend, 4. September, stand jetzt erneut ein Pkw aus noch unbekannten Gründen in Flammen. Fahrzeug parkte am Bahnhof Der „Renault Scenic“ war zuvor in der Ladestraße am Bahnhof abgestellt worden. Die Freiwillige Feuerwehr Reinbek wurde kurz nach 23 Uhr alarmiert. ...

