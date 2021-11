Geparkten Pkw gerammt : Eine Schwerverletzte bei Unfall auf der B75 in Bargfeld-Stegen

Die Fahrerin eines Suzukis wurde bei dem Zusammenstoß auf der Kayhuder Straße schwer verletzt und in eine Klinik eingeliefert.

Bargfeld-Stegen | Ein Knall schreckte die Anwohner der Kayhuder Straße in Bargfeld-Stegen am Sonnabend, 27. November, auf. Der Grund: in Richtung Tangstedt war eine Frau mit ihrem Suzuki auf ein geparktes Fahrzeug aufgefahren. Die Rettungsleitstellte in Bad Oldesloe alarmierte um 17.25 Uhr die Rettungskräfte. Auf den ersten Blick sah es laut Informationen von der Un...

