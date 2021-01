Polizei : Ladendiebin in Oststeinbek gesucht

Die Polizei sucht nach einer Frau, die versuchte, am vergangenen Dienstag bei Budnikowski in Oststeínbek zu stehlen.

Avatar_shz von ots

28. Januar 2021, 16:59 Uhr

Oststeinbek | Am Dienstag bemerkten laut Polizei Mitarbeiterinnen der Firma Budnikowski eine Frau mit einer dunklen Kunststofftüte, die plötzlich aus dem Geschäft lief. Eine Mitarbeiterin nahm die Verfolgung auf und bekam von einem Passanten Unterstützung.

Zeugen verloren die Verdächtige aus den Augen

Nachdem die Ladendiebin ihre Tasche in der Straße Twiete stehen ließ und weiter in den Eichenredder lief, verloren die Zeugen sie laut der Polizei aus den Augen. Kurz darauf bemerkten sie einen silbergrauen VW Caddy mit Hamburger Kennzeichen, der in der Twiete auffällig wendete und über den Budnikowski-Parkplatz in Richtung Möllner Landstraße flüchtete.

Die Zeugen konnten eine Personenbeschreibung abgeben:

- ca. 50-jährige Frau

- zirka 1,65 Meter groß

- korpulent

- dunkle Haare

- dunkel gekleidet

In der zurückgelassenen Tasche konnten Waren im Wert von zirka 400 Euro gefunden werden.

Zeugen gesucht

Wer kann Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Person machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Glinde zu melden - unter der Telefonnummer: 040/7109030.