Einsatz in Lauenburg : Betrunkene Autofahrerin schläft nach dem Einparken im Pkw ein

Die 60-Jährige musste von der Polizei geweckt werden. Den Atemalkoholtest konnte sie nicht mehr selbstständig durchführen.

Lauenburg | Diese Trunkenheitsfahrt endete zwar immerhin auf einem Parkplatz, doch ihren Führerschein ist die Fahrerin trotzdem los. Nachdem eine auffällig fahrende Frau mit ihrem Opel beim Einparken gegen eine Parkbuchtbegrenzung gestoßen war, alarmierten Augenzeugen in Lauenburg am Freitagabend, 3. September, die Polizei. 60-Jährige schläft in ihrem Pkw e...

