Einbrüche in Hoisdorf : Kriminelle dringen gewaltsam in ein Haus – die Bewohner merken nichts

Während sich die Bewohner im Schlafzimmer aufhielten, brachen Einbrecher am Samstag eine Tür auf und gelangten so in ein Haus in der Straße „Schierenplack“. Bereits am Freitag kam es zu einem Einbruch in Hoisdorf.

Hoisdorf | Sowohl am Freitagabend als auch in der Nacht zu Samstag, 19. Februar, schlugen Kriminelle in Hoisdorf zu. Wie die Polizei mitteilt, hätten sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von 17.45 bis 19.30 Uhr Zugang zu einem Haus in der Waldstraße verschafft. Sie seien durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Einfamilienhaus gelangt. Täter brechen...

