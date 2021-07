Wohngebiet dicht besiedelt : Zeugen nach versuchtem Einbruch in Steinburg gesucht

Die Einbrecher wollten die Haustür aufheben, was ihnen nicht gelang. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

von Volker Stolten

09. Juli 2021, 11:23 Uhr

Steinburg | Im Raumredder in Steinburg wollten Täter am Donnerstagabend, 8. Juli, gegen 20.35 Uhr in ein Einfamilienhaus einsteigen. Das misslang jedoch.

Die Einbrecher versuchten die Eingangstür aufzuhebeln, brachen den Versuch dann aber ab. Laut Polizei ist der Bereich der Eingangstür von der Straße her gut einsehbar. Wie hoch der Schaden ist, den die Täter anrichteten, ist noch unklar.

Tatort im dicht bebauten Wohngebiet

Bei der Lage des Tatortes in einem dicht bebauten Wohngebiet und der exakt bekannten Tatzeit könnten Anwohnern, Spaziergänger oder Hundebesitzer etwas bemerkt haben, hofft die Polizei. Sie sucht Zeugen des Einbruchsversuchs. Die melden sich bitte bei der Ahrensburger Kriminalpolizei unter Ruf (04102) 809-0.