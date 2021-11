Haustür hält stand : Einbruch in Einfamilienhaus in Tremsbüttel misslingt

Nach einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in Tremsbüttel sucht die Kriminalpolizei Ahrensburg nach möglichen Zeugen.

Tremsbüttel | In der Gemeinde Tremsbüttel wollten Täter am Dienstag, 23. November, im Zeitraum 8 bis 16.30 Uhr in ein Einfamilienhaus einbrechen. Doch das misslang. Nach Polizeiangaben versuchten die Unbekannten im Klinkener Weg die Hauseingangstür des Einfamilienhauses aufzubrechen. Die Tür wurde zwar beschädigt, aber hielt. Die Täter kamen nicht ins Haus. Der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.