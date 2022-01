Nachbarn fielen zwei Männer auf : Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Ammersbek

Über die Terrassentür wollten Täter in ein Einfamilienhaus in Ammersbek einbrechen. Doch sie scheiterten. Nun sucht die Kriminalpolizei in Ahrensburg weitere Zeugen.

Ammersbek | Täter haben bereits am Montag, 10. Januar, versucht, in ein Einfamilienhaus in Ammersbek einzusteigen – das misslang. In der Zeit von 18 bis 19 Uhr wollten sie im Eschenweg die Terrassentür gewaltsam öffnen. Die hielt allerdings stand. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Nachbarn waren zur Tatzeit zwei verdächtige Männer aufgefallen. Beide waren etwa...

