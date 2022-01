Polizei sucht Zeugen : Einbruchsversuch in Ahrensburg – Täter scheitern an Eingangstür

Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei versuchten unbekannte Täter die Hauseingangstür gewaltsam zu öffnen.

Ahrensburg | Die Kriminellen hatten Pech, die Hausbewohner im weitesten Sinne Glück: Am Montag, 24. Januar, versuchten Einbrecher in ein Haus im Ulmenweg in Ahrensburg zu gelangen. Doch das misslang. Sachschaden in Höhe von 300 Euro „Nach derzeitigem Erkenntnisstand versuchten unbekannte Täter die Hauseingangstür gewaltsam zu öffnen. Dieses gelang nicht, es ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.