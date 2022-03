Einbruch in Ahrensburg : Einstieg über die Terrasse – die Schadenssumme ist vierstellig

Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Ahrensburg erbeutet ein Täter Schmuck. Jetzt ist er auf der Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Ahrensburg | Durch eine aufgebrochene Terrassentür im Erdgeschoss stieg am Mittwoch, 2. März, ein Täter in ein Ahrensburger Mehrfamilienhaus ein. Die Wohnung hinterließ er durchwühlt. Mit seiner Beute ist er nun auf der Flucht. Weiterlesen: Kriminelle dringen in Häuser in Ahrensburg und Bad Oldesloe ein Zwischen 14.45 und 19 Uhr verschaffte sich ein Täter Zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.