Polizei sucht Zeugen : Täter stehlen Geldautomaten aus Raststättenhof Trave

Die Einbrecher verschafften sich über eine gewaltsam geöffnete Nottür Zutritt ins Innere und knackten einen Geldautomaten.

Avatar_shz von Volker Stolten

19. Mai 2021, 17:02 Uhr

Reinfeld | In das Gebäude des Raststättenhofs Trave in Reinfeld an der A1 wurde bereits in der Nacht von Sonntag, 16., 23 Uhr, auf Montag, 17. Mai, 8 Uhr , eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich über eine gewaltsam geöffnete Nottür Zutritt ins Innere. Wegen der Corona-Pandemie ist der Raststättenhof derzeit geschlossen.

Geldautomat gewaltsam geöffnet

Sie hatten einen aufgestellten Geldautomaten gestohlen, den sie in unmittelbarer Umgebung gewaltsam knackten und zurückließen. Näheres zum Stehlgut ist nicht bekannt.

Kripo Bad Oldesloe sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Ruf (04531) 501-0 entgegen.