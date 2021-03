Einbrecher in Stapelfeld : Kriminelle im Computer-Fachgeschäft ohne Beute geflüchtet

Durch ein Fenster gelangten die Täter ins Lager, um technische Geräte zu stehlen. Die waren aber zusätzlich gesichert.

von Volker Stolten

29. März 2021, 12:16 Uhr

Stapelfeld | Einbrecher trieben in der Nacht zu Montag, 29. März, ihr Unwesen in Stapelfeld. Laut Polizeiangaben stiegen sie gegen 2.45 Uhr im Brookstieg in ein Computer-Fachgeschäft ein. Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Täter ins Lager.

Allerdings konnten sie keine technischen Geräte entwenden, da diese über eine Extra-Sicherung verfügten. Zudem wurden die Täter gestört. Sie flüchteten daraufhin.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat am 29. März zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Brookstieg in Stapelfeld beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg unter der Telefonnummer (04102) 809-0 entgegen.