Einbruch in Reinbek : Diebe kommen über die Terrassentür ins Einfamilienhaus

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wohltorfer Straße in Reinbek gesehen? Nach einem Einbruch sucht die Polizei Zeugen.

Reinbek | In der Wohltorfer Straße in Reinbek ist es am Montag, 10. Januar, im Zeitraum von 10.20 bis 18 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Nach Polizeiangaben gelangten die Täter durch die gewaltsam geöffnete Terrassentür ins Innere des Hauses und durchsuchten dann die Räumlichkeiten. Polizei in Reinbek nimmt Hinweise entgegen Zur Sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.