Filiale im Famila-Supermarkt : Post-Einbrecher erbeuten Geld und Zigaretten in Bargteheide

Kriminalpolizei Ahrensburg hofft im Bargteheider Einbruchsfall auf Hinweise von Lieferanten oder Passanten.

Avatar_shz von Volker Stolten

05. Juli 2021, 11:35 Uhr

Bargteheide | Einbrecher sind im Zeitraum von Samstag, 3. Juli, 22 Uhr, auf Sonntag, 4. Juli, 6.40 Uhr, in die Postfiliale im Famila-Supermarkt, Am Redder in Bargteheide, eingestiegen. Den Zugang verschafften sich die Täter durch eine Nebentür zum Gebäude.

Die Unbekannten hatten es auf Geld und Zigaretten abgesehen und sind auch mit Beute verschwunden. Laut Polizei stehen die Höhe des Stehlguts und die Schadenssumme aber noch nicht fest.

Können Anlieferer oder Passanten Hinweise geben?

Wegen der Lage des Tatorts und des Tat-Zeitfensters hofft die Polizei auf Anlieferer oder Passanten, die etwas gesehen haben und fragt: Wer hat im Bereich Am Redder oder im Bereich Lohe oder Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg, Ruf (04102) 809-0.