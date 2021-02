Wentorf/Reinbek : Bei Einbruch Multimedia-Zubehör erbeutet

Einbrecher gelangen über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Wentorf und erbeuten Multimedia-Zubehör.

Avatar_shz von Volker Stolten

23. Februar 2021, 13:28 Uhr

Wentorf/Reinbek | Einbrecher in Wentorf: Täter schlugen in der Zeit von Freitag, 19. Februar, 17 Uhr, bis Sonntag, 21. Februar, 18.30 Uhr, in der Straße Schanze zu und brachen in ein Einfamilienhaus ein.

Schadenshöhe zirka 2000 Euro

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei brachen unbekannte Täter die Terrassentür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort erbeuteten sie Multimedia-Zubehör. Die Schadenshöhe beläuft sich auf zirka 2000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Reinbek

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat im Tatzeitraum in der Schanze in Wentorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Ruf: (040) 727707-0 entgegen.