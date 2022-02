Einbruch in Einfamilienhaus : Kriminelle erbeuten in Wesenberg Bargeld und Schmuck

Einbrecher stiegen „Am Wischhof“ in Wesenberg in ein Einfamilienhaus ein und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Wer hat etwas gesehen?

Wesenberg | Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Freitag, 18. Februar, zwischen 16.05 und 19.30 Uhr in der Straße Am Wischhof in Wesenberg sucht die Kriminalpolizei in Ahrensburg mögliche Zeugen. Terrassentür gewaltsam geöffnet Nach den bisherigen Ermittlungen gelangten die Täter über die gewaltsam geöffnete Terrassentür ins Innere des Hauses und d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.