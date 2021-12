Einbrecher in Ammersbek am Werk : Tresor, Schmuck und Bargeld aus Einfamilienhaus gestohlen

Die Terrassentür hielt stand, ein Fenster nicht. Über diesen gewaltsam geöffneten Einstieg gelangten die Täter ins Innere eines Einfamilienhauses in Ammersbek, durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten mit Beute.

Ammersbek | Auch am dritten Advent trieben Einbrecher in Stormarn ihr Unwesen. Sie stiegen am Sonntag, 12. Dezember, zwischen 13 und 18.30 Uhr im Pappelweg in Ammersbek in ein Einfamilienhaus ein. Sachschaden beträgt um die 1600 Euro Laut Polizeiangaben schlug der erste Versuch fehl. Das gewaltsam Öffnen einer Terrassentür misslang. So drangen die Diebe dur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.