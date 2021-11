Tatort Reesenbüttler Redder : Täter brechen in Einfamilienhaus in Ahrensburg ein

Nach einem Einbruch am Sonntag, 28. November, zwischen 16 und 19 Uhr in Ahrensburg sucht die Kriminalpolizei mögliche Zeugen.

Ahrensburg | Einbrecher waren am Sonntag, 28. November, in der Zeit von 16 und 19 Uhr im Reesenbüttler Redder in Ahrensburg am Werk. Laut Polizei-Angaben öffneten die Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses gewaltsam und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zum Stehlgut können noch keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 1500 Eur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.