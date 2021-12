Fenster gewaltsam geöffnet : Einbruch in Einfamilienhaus in Mölln – Polizei sucht Zeugen

Die dunkle Jahreszeit ist verstärkt die Zeit der Diebe und Einbrecher. In Mölln konnten die Täter jetzt in ein Einfamilienhaus einbrechen und Beute machen.

Mölln | In der Nacht von Montag, 27., auf Dienstag, 28. Dezember, sind Einbrecher in Mölln (Herzogtum Lauenburg) in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Laut Polizei konnten die Täter zwischen 23 und 6 Uhr über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere des Hauses im Max-Ahrens-Weg gelangen. Wer hat Verdächtiges beobachtet? Sämtliche Räumlichkeiten wurden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.