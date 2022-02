Terrassentür aufgebrochen : Einbruch in Ahrensburger Reihenhaus – Täter erbeuten Schmuck

Häufig gelangen Einbrecher über die gewaltsam geöffnete Terrassentür ins Hausinnere. Das war jetzt auch im Helgolandring in Ahrensburg wieder der Fall.

Ahrensburg | Einbrecher waren am Donnerstagabend, 17. Februar 2022, in Ahrensburg am Werk. Nach Polizeiangaben stiegen die Täter in der Zeit zwischen 18.30 und 23 Uhr im Helgolandring in Ahrensburg in ein Reihenhaus ein. Dazu brachen sie die Terrassentür gewaltsam auf. Anschließend durchwühlten die Kriminellen die Räumlichkeiten und konnten unter anderem mit Sc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.