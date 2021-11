Einbruch in Ahrensburg : Alarmanlage schlägt Kriminelle in die Flucht – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben am Freitagabend, 12. November, gegen 21.15 Uhr versucht in ein Einfamilienhaus im Bargenkoppelredder in Ahrensburg einzubrechen und Wertgegenstände zu stehlen.

Ahrensburg | Unbekannte Täter haben am Freitagabend, 12. November, gegen 21.15 Uhr versucht in ein Einfamilienhaus im Bargenkoppelredder in Ahrensburg einzubrechen und Wertgegenstände zu stehlen. Weiterlesen: Schon wieder zwei Einbrüche in Stormarn – das rät die Polizei Alarmanlage ausgelöst Doch der Versuch letzteres misslang. Die Alarmanlage löste aus u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.