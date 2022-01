Kripo Reinbek sucht Zeugen : Einbrecher versuchen Imbiss aufzubrechen – Eingangstür hält stand

Nach einem versuchten Einbruch in einen Imbiss in Glinde sucht die Kriminalpolizei in Reinbek mögliche Zeugen.

Glinde | Einbrecher wollten in der vergangenen Nacht (10. Januar) gegen 23.40 Uhr in einen Imbiss in Glinde einsteigen. Doch das misslang. Laut Polizei hatten die Täter die Eingangstür des Imbisses in der Möllner Landstraße zwar beschädigen können. Aber nicht mehr. Unverrichteter Dinge zogen die Einbrecher wieder ab. Kriminalpolizei hofft auf Zeugenhinweise...

