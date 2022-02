Schmuck für 1000 Euro erbeutet : Am Wochenende waren wieder Einbrecher in Ahrensburg unterwegs

Immer wieder kommt es in Ahrensburg – wie berichtet – zu Einbrüchen. Auch am Freitag, 4. Februar, und Sonnabend, 5. Februar, trieben Kriminelle in der Schlossstadt ihr Unwesen.

Ahrensburg | Am Freitag in der Zeit von 12 bis 19 Uhr gingen die Täter allerdings leer aus. Es blieb beim versuchten Einbruch. Die Einbrecher wollten in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hermann-Löns-Straße einsteigen und hatten versucht, die Terrassentür der im Erdgeschoss befindlichen Wohnung gewaltsam zu öffnen. Das misslang und die Täter entfernten ...

