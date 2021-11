Blitzeinbrüche in Glinde : Einbrecher stehlen in zwei Nächten Zigaretten aus Discounter

In zwei aufeinanderfolgenden Nächten brachen bislang unbekannte Täter in einen Discountermarkt in der Berliner Straße ein. Ihre Diebesbeute: Tabakwaren. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Glinde | Sowohl Freitagnacht, 19. November, als auch in der Nacht zu Sonntag sind bislang unbekannte Täter in einen Discountermarkt in der Berliner Straße in Glinde eingebrochen. Die Polizei beschreibt die jeweiligen Taten als „Blitzeinbruch“ und sucht Zeugen. Einbrecher werfen Scheibe mit Gullydeckel ein Gegen 3.30 Uhr hätten die Einbrecher nach derzeit...

