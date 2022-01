Polizei sucht Zeugen : Einbruch mit Feuerlöscher im Segelzentrum Ratzeburg

Die Tat war dreist und in wenigen Minuten vorüber: Einbrecher haben im Freizeitzentrum des CVJM eine Bürotür mit einem Feuerlöscher aufgebrochen, um an Bargeld zu kommen.

Ratzeburg | Sie nutzten die unübersichtliche Situation und benötigten für ihre Tat nur wenige Minuten: Einbrecher haben Geld aus dem Freizeit- und Segelzentrum des CVJM in Ratzeburg gestohlen. Zu dem Einbruch kam es am Donnerstag, 27. Januar 2022, in der Zeit von 15.50 Uhr bis 16 Uhr. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen der Tat in der Straße Domhof. Täter e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.