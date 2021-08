Einbruch in Lagerhalle in Gudow : Täter montieren Fahrzeugteile ab und stehlen diverses Werkzeug

Einbrecher erbeuten in Werkstatt Fahrzeugteile und diverses Werkzeug und flüchten. Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Gudow | Täter trieben von Sonntag (14 Uhr) auf Montag (17 Uhr), 29./30. August, ihr Unwesen und brachen in eine Lagerhalle im Schmiedeberg in Gudow (Herzogtum Lauenburg) ein. Halle wird als Werkstatt genutzt Laut Polizeiangaben verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt in die Halle. Diese wird als Werkstatt bzw. Lagerplatz für Fahrzeugteile gen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.