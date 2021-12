Kriminelle auf Beutetour : Einbrecher stehlen in Hoisdorf eine Rolex und Schmuck

Die dunkle Jahreszeit ist die Hochzeit der Einbrüche. In den vergangenen Tagen kam es in verschiedenen Orten in Stormarn zu Einbrüchen und Einbruchsversuchen. Auch in Hoisdorf waren Einbrecher unterwegs.

Hoisdorf | Gleich zwei Mal schlugen Kriminelle in Hoisdorf in den vergangenen Tagen zu. Am 3. Dezember stiegen sie in eine Einliegerwohnung in einem Einfamilienhaus in der Dorfstraße ein und nur einen Tag später drangen sie in ein Reihenhaus in der Waldstraße ein. Ob es sich um dieselben Täter handelt, ist noch nicht klar. Fakt ist aber, dass die erste Tat am...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.