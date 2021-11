Polizei sucht Zeugen : Einbrecher schlagen in Bargteheide gleich zweimal zu

In einem Fall gelangten die Täter nicht ins Haus, im anderen wurden Bargeld und Schmuck gestohlen.

Bargteheide | Waren es dieselben Täter? Einen versuchten und einen vollzogenen Einbruch in rund 24 Stunden in Bargteheide meldet die Polizeidirektion Ratzeburg. „Am 30. Oktober 2021 kam es zwischen 17 und 20.45 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Beethovenstraße“, sagt Polizeisprecherin Jacqueline Fischer. Demnach deaktivierten die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.