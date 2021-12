Kriminalpolizei sucht Zeugen : Einbrecher schlagen am Wochenende in Trittau gleich drei Mal zu

Nach zwei Einbrüchen und einem Einbruchsversuch in Trittau bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Wer hat am Wochenende vom 3. bis zum 5. Dezember verdächtige Beobachtungen gemacht?

Trittau | Mit einer Serie von Einbrüchen innerhalb eines Wochenendes in Trittau hat es die Polizei zu tun. In zwei Fällen kamen die Täter an ihr Ziel, einmal blieb es beim Versuch. Ob eine Bande dahintersteckt und die Taten in einem Zusammenhang stehen, wird nun ermittelt. In allen Fällen bittet die Kriminalpolizei in Ahrensburg um sachdienliche Hinweise ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.