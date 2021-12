Täter nehmen Reißaus : Einbrecher wollen übers Dach in Supermarkt – Alarm löst aus

Erfolglos verläuft der Versuch, in der Nacht zum 2. Weihnachtsfeiertag in einen Supermarkt in Bargteheide einzubrechen.

Bargteheide | In der Nacht zum Sonntag, 26. Dezember, trieben Einbrecher ihr Unwesen in Bargteheide. Sie wollten in einen Supermarkt, Am Redder, einsteigen. Aber das misslang. Ihr Ziel war der Postshop Laut Polizeiangaben kletterten die Täter gegen 3.15 Uhr auf das Dach des Marktes, und wollten die Decke gewaltsam öffnen, um in den im Innenbereich des separat...

