Ahrensburg : Bewohner überraschen Einbrecher auf frischer Tat

Täter wollen über die Terrasse ins Einfamilienhaus im Burgweg in Ahrensburg einsteigen und flüchten, als sie von den Bewohnern bemerkt werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Avatar_shz von Volker Stolten

13. Juli 2021, 11:36 Uhr

Ahrensburg | Die Bewohner waren gerade nach Hause gekommen und glaubten, ihren Augen nicht zu trauen: An ihrem Einfamilienhaus in Ahrensburg machten sich in der Nacht zu Dienstag, 13. Juli, gegen 00:05 Uhr zwei mutmaßliche Einbrecher im Terrassenbereich zu schaffen. Die überraschten Täter ergriffen daraufhin sofort die Flucht. Der Hausherr rief die Polizei. Die leitete eine Fahndung ein – erfolglos.

So wurden die Gesuchten beschrieben

Laut Polizei versuchten die Täter im Burgweg, gewaltsam ins Einfamilienhaus zu gelangen. Als die Bewohner auf sich aufmerksam machten, gingen die Einbrecher stiften. Die Gesuchten wurden wie folgt beschrieben –

1. männliche Person: 175 bis 180 cm groß, schlanke Statur, 20 bis 30 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenpullover mit vorderem Reißverschluss.

2. männliche Person: 170 bis 180 cm groß, schlanke Statur, 20 bis 30 Jahre alt, bekleidet mit schwarzem Basecap, einer dunkelgrauen Strickjacke mit V-Ausschnitt, weißem T-Shirt, schwarzer Jogginghose mit rotem Längsstreifen (Oberschenkel) und weißem Längsstreifen (Unterschenkel), schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle und grauen Socken, hatte Rucksack dabei. Beide trugen einen schwarzen Mundschutz.

Kripo Ahrensburg hofft auf Zeugenhinweise

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg ermittelt und sucht Zeugen, die in der besagten Nacht im Bereich der Straße Burgweg Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise auf die Täter geben können – unter Ruf (04102) 809-0.